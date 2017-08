Brigitte Macron : Radieuse aux côtés de son mari pour un mini tour d'Europe

Après quelques jours de vacances à Marseille, reposants mais marqués par de petites incartades avec la presse et les photographes, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sont de retour sur le terrain. Ils ont pris la direction de l'Autriche, mercredi 23 août 2017.

C'est une rentrée en douceur que s'offre le couple présidentiel avant les véritables défis politiques qui s'annoncent, notamment le bras de fer avec les syndicats à propos de la réforme du code du travail qui suscite déjà une grève annoncée pour le 12 septembre. Mais, pour l'heure, le sujet n'est pas encore là ! À Salzbourg, Emmanuel et Brigitte Macron avaient encore l'esprit léger et le sourire aux lèvres. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion, à l'aéroport Wolfgang Amadeus Mozart, par le chancelier fédéral d'Autriche, Christian Kern, et sa femme Eveline Steinberger-Kern.

La première dame, qui bénéficie désormais d'une charte de transparence concernant ses fonctions – malgré un étonnant refus de l'opinion publique de créer un véritable statut – avait opté pour une élégante robe rouge signée Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton. Elle s'est rendue à son hôtel, le Sheraton, mais uniquement pour quelques instants puisque son programme était chargé. Brigitte Macron a ensuite rejoint son mari et ils ont assisté ensemble à une masterclass de piano de Dominique Merlet, en compagnie de leurs homologues. Le quatuor a aussi été vu arpentant, sous le soleil, le parc Mirabell de Salzbourg, pour une séance photos.

Quant au président de la République, il a pris part un peu plus tard à une conférence de presse afin de rappeler que sa visite n'était pas que divertissante puisque, après l'Autriche, il est attendu en Roumanie et Bulgarie. Emmanuel Macron s'est donné comme mission de défendre l'intérêt des Français face à la concurrence des travailleurs détachés venus d'Europe, surtout de l'Est.

Dans la soirée, Brigitte, cette fois parée d'une robe noire, et Emmanuel Macron ont assisté à une représentation artistique au premier jour du festival de Salzbourg.

Thomas Montet