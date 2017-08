Emmanuel Macron: Barbe de trois jours et maillot de l'OM, un président à la cool

En vacances depuis quelques jours dans la villa du préfet de région sur les hauteurs de la ville, le président est sorti à plusieurs reprises de sa résidence étroitement surveillée. Lundi, accompagné de son épouse Brigitte, tous les deux en short, il a visité les ateliers du chantier naval Borg. Un projet unique en France, porté par l'Université d'Aix-Marseille, le CNRS et le centre Camille Jullian (CCJ), une unité mixte de recherche qui étudie l'archéologie et l'histoire antique en Méditerranée.

Mardi, on apprenait qu'Emmanuel Macron avait porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe qui se serait montré très insistant en dépit de mises en garde. Il est d'usage que les photographes ne suivent pas le convoi présidentiel quand la demande est faite par le service de sécurité. La plainte déposée par le président concernerait une tentative d'intrusion par ce photographe dans la villa appartenant à l'État et mise à leur disposition pour leurs vacances.

Discret pour ses vacances dans la cité phocéenne, lui qui a refusé de communiquer sur le sujet, Emmanuel Macron ne passe pas inaperçu dans la population locale. "On était sur l'avenue du Prado, et là on voit plusieurs coureurs. Ils nous ont évités, et on a reconnu Macron qui courait avec un maillot de l'OM, celui du numéro 10. Il y avait ses gardes du corps derrière. On était très étonné, on ne s'attend pas à croiser le président, encore moins avec un maillot de foot", a témoigné une jeune femme au Journal du dimanche.