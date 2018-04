Brigitte Macron : Son clan visé par des manifestants !

Certes, cela fait bien longtemps qu'elle a quitté sa ville natale d'Amiens, dans la Somme, mais Brigitte Macron a cependant encore plusieurs membres de sa famille qui y vivent. Il faut dire que le clan de la Première dame, de son nom de jeune fille Trogneux, possède depuis "5 générations" une chocolaterie. Une information qui n'est pas passée inaperçue et que les cheminots en grève ont utilisé à leur avantage...

Elle court, elle court Brigitte Macron ! La populaire Première dame multiplie les rencontres et les déplacements à un rythme presque aussi effréné que celui de son mari Emmanuel Macron, en proie à une chute de popularité notamment liée aux événements autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, aux occupations d'universités ainsi qu'à la grève des cheminots et du monde hospitalier. Le 18 avril, c'est au palais de l'Élysée que Brigitte Macron a reçu l'équipe de la série Vestiaires (diffusée sur France 2) qui évoque les tribulations de personnes handicapées. Un sujet sur lequel elle s'est montrée intéressée dès le début de sa prison de "fonction". Sur une publication Instagram publiée sur le compte de Tristan Bromet, son chef de cabinet, on peut la voir prendre en photo avec son portable l'équipe de la série et, en légende, Soazig de la Moissonniere, photographe officielle du président, a blagué avec ses collègues (eux aussi accrédités à l'Élysée) Laurent Blevennec, Philippe Servent et Ghislain Mariette, que la concurrence est là !