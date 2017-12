Brigitte Macron émue : Radieuse devant un bébé panda aussi mignon que farouche

Il s'appelle Yuan Meng, "accomplissement d'un rêve", il est gris et blanc rosé et pèse déjà plus de 7 kilos : Brigitte Macron a baptisé lundi 4 décembre au zoo de Beauval le bébé panda né le 4 août, un geste d'amitié franco-chinoise. Pour l'événement très attendu – notamment par ses petites-filles –, l'épouse du président de la République était radieuse, coiffée d'un chignon banane, d'une veste pourpre assortie à ses bottines et d'un pantalon noir. Un look plus sage que celui qu'elle arborait dans le centre hospitalier Delafontaine à Saint-Denis le 1er décembre, mais toujours élégant. Malgré l'énergie du petit animal, pas très discipliné, elle a gardé son sourire et son enthousiasme, comme le montrent les images de l'AFP.