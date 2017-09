Brigitte Macron : Rencontre avec Marc Lavoine, visites privées et carnets perso

Qu'on se le dise : Brigitte Macron n'est pas Claire Underwood et sa vie quotidienne n'est pas celle de House of Cards. Et cela semble très bien lui convenir ! Alors que son mari Emmanuel Macron voit sa cote de popularité plonger, la première dame continue pour sa part de susciter la sympathie. Discrète mais très active, elle trouve sa place pas à pas...

Contribuer à ce que la société exclut moins

Voilà désormais environ quatre mois que Brigitte Macron occupe la "fonction" de première dame, officiellement laissée vacante depuis le départ de Valérie Trierweiler – l'ex-président François Hollande n'ayant jamais officialisé publiquement avec sa compagne Julie Gayet. L'épouse de l'actuel président de la République a aujourd'hui droit à un bureau, un directeur de cabinet (Pierre-Olivier Costa), un chef de cabinet (Tristan Bromet) et deux agents de sécurité. Il faudra respecter les limites de la fameuse charte de transparence liée à son statut et mise en place en août. Brigitte Macron s'en accommode très bien et, du 14 mai au 31 juillet (un délai, volontaire, est appliqué dans la publication de son agenda), elle a ainsi pris part à une soixantaine d'actions et déplacements, dont une grande partie avec son mari. Ensemble, ils se sont rendus à l'étranger pour des visites officielles, ont participé à des cérémonies diverses ou ont tenu ou assisté à des dîners d'État.

Bien que dans l'ombre d'Emmanuel, Brigitte Macron n'en est pas moins très sollicitée et très active en solo. Parmi ses centres d'intérêts, le handicap, l'éducation ou encore les droits des femmes. "L'idée de Brigitte, c'est de contribuer à ce que la société exclue moins", explique l'Élysée, cité par Le Parisien. Ainsi, du côté de la présidence, on cherche à la première dame "des micro-initiatives mais avec une forte valeur ajoutée" et tant mieux si elles rejaillissent sur le président...

Rencontres privées, carnets et lettres des Français...

Brigitte Macron, qui à chaque déplacement suscite de la curiosité, multiplie les rencontres comme avec les autres premières dames et des personnalités médiatiques à l'instar de Rihanna ou Arnold Schwarzenegger mais elle agit aussi dans le privé... Outre ses rendez-vous avec des membres du gouvernement sur les sujets qui lui tiennent à coeur, elle se déplace sur le terrain. Elle a ainsi visité la start-up Constant & Zoé, à Villeurbanne, qui fabrique des vêtements spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap, a rencontré Abdel Aïssou (président de la Fondation Agir contre l'exclusion) et Marc Lavoine pour découvrir l'utilisation du cartable connecté, qui permet à des enfants hospitalisés de continuer à suivre leurs cours à distance grâce à un équipement technique comprenant notamment une caméra, un routeur 4G et une tablette. Elle s'est également rendue au centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy à Villejuif, auprès des jeunes patients atteints de cancers.

Elle a également rendu visite à la Manufacture des Gobelins , au Mobilier national et à la Manufacture nationale de Sèvres, haut-lieu du savoir-faire français, pour rencontrer les meilleurs artisans et les créateurs qui travaillent pour ces établissements d'État dont on ne parle pas assez et pour trouver certains meubles et tapis pour l'Élysée.

Brigitte Macron, qui n'a malheureusement plus vraiment l'opportunité de sortir incognito mais continue à profiter de ses enfants et petits-enfants – elle a été vue à la fête foraine des Tuileries ou sur les quais de Seine –, tient des "carnets personnels" dans lesquels elle doit sans doute consigner ses rencontres et, on imagine, des anecdotes ou états d'esprit. La première dame aime son rôle et s'en réjouit. Alors que la présidence affirme qu'elle reçoit jusqu'à 150 lettres par jour, elle prend le temps de répondre à une grande partie. À une époque, selon Le Parisien, elle voulait même personnellement décrocher le téléphone au standard de l'Élysée !

Thomas Montet