Brigitte Macron en bleu, blanc, rouge... Panoplie de looks tricolores en Grèce

Leurs pensées sont largement occupées par l'épisode tragique que viennent de vivre les Antilles françaises avec le passage de l'ouragan Irma. Emmanuel et Brigitte Macron se devaient pourtant d'assurer leur voyage officiel en Grèce inscrit à l'agenda présidentiel.

Arrivés dans la matinée du 7 septembre sur le territoire hellénique, accueillis par le président Prokopis Pavlopoulos et son épouse Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi au cours d'une cérémonie de bienvenue organisée au palais présidentiel à Athènes, le chef d'État français et son épouse ont enchaîné les rendez-vous protocolaires.

En chemisier blanc et pantalon noir toute la journée de jeudi, Brigitte Macron a changé de tenue le soir venu. L'ancien professeur de lettres et de théâtre a opté pour une robe rouge ceinturée à la taille pour assister au dîner d'Etat organisé en l'honneur du couple français au Palais présidentiel d'Athènes, en présence du président de la Grèce, de son épouse, du Premier ministre grec Alexis Tsipras et de sa discrète compagne Betty Batziana. Brigitte Macron a fait preuve d'aisance en échangeant avec chacun des convives au cours du repas officiel.

Nouveau look le lendemain, vendredi 8 septembre lors de la réception offerte par la France en l'honneur de la communauté française, qui a été suivie d'un déjeuner avec des personnalités culturelles, à l'Ecole (d'archéologie) française d'Athènes. En retrait lors du discours de son époux, la première dame l'a écouté avec attention revenir sur ses propos polémiques tenus à Bucarest fin août sur la France qui "n'est pas un pays qui se réforme". "Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir, chaque jour, la même détermination", a notamment déclaré avec fermeté le chef de l'Etat. Habillée d'une élégante robe bleu sans manche, Brigitte Macron a ainsi décliné toutes les couleurs du drapeau français lors de son premier voyage officiel en Grèce qui a suscité un engouement sans précédent.

Quelques heures plus tard, les chemins du président de la République et son épouse se sont séparés, Emmanuel Macron décollant pour la Haute-Savoie et Evian, où il a participé aux Rencontres franco-allemandes dans la soirée, tandis que son Brigitte Macron est rentrée en France par le Falcon de réserve.