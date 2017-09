Brigitte Macron en Grèce : La première dame suscite un engouement sans précédent

Malgré la triste actualité liée au passage de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises, Emmanuel et Brigitte Macron assurent leurs engagements. Comme prévu dans l'agenda présidentiel, le couple se trouve en Grèce depuis le 7 septembre pour accomplir une visite officielle en République hellénique.

Accueillis par le président Prokopis Pavlopoulos et son épouse Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi au cours d'une cérémonie de bienvenue organisée au palais présidentiel à Athènes, le chef d'État français et son épouse n'ont pu cacher leur émotion de savoir les Antilles dévastées. Ainsi, lors de son intervention conjointe avec son homologue grec, Emmanuel Macron a tenu à le remercier pour sa solidarité face à cette catastrophe naturelle sans précédent.

"Je veux avant tout avoir quelques mots pour vous remercier également de vos propos concernant mes compatriotes qui ont été touchés hier par un ouragan et c'est la France qui a été touchée, nous avons plusieurs décès. Il est à cette heure trop tôt pour tirer quelque bilan que ce soit, des dommages matériels très lourds, des Françaises et des Français sidérés par ce qu'ils ont vécu après la violence de ce qui s'est abattu sur eux", a déclaré Emmanuel Macron, très affecté. "J'ai eu l'occasion hier de tenir une première réunion de crise, le Premier ministre est en ce moment même avec plusieurs ministres à la cellule interministérielle de crise, il fera un bilan cet après-midi. Je veux redire ici combien la France toute entière est mobilisée sur ce sujet. Et je vous remercie, Monsieur le Président de la République, pour vos mots sincères de solidarité", a poursuivi le président français lors de son discours publié dans son intégralité sur le site de l'Élysée.

Comme le prévoyait le programme officiel, Emmanuel et Brigitte Macron se sont ensuite rendus sur la colline Pnyx, sur les lieux mêmes où la démocratie a été inventée, afin que le président français y expose son projet de "refondation" pour une Europe plus démocratique. Cette intervention officielle s'est déroulée en présence du Premier ministre grec Alexis Tsipras et de sa discrète compagne Betty Batziana. Autant d'apparitions durant lesquelles Brigitte Macron a été tout particulièrement scrutée.

Tous les regards sont braqués vers Brigitte

Valeur sûre pour vendre des magazines en France, les chiffres du Elle se sont envolés après la publication de son interview exceptionnelle le mois dernier, Brigitte Macron attire tous les regards en Grèce. "La venue à Athènes de la première dame a suscité un engouement sans précédent", commente Le Parisien ce vendredi 8 septembre. La presse locale s'emballe. Un quotidien a titré Tous les regards sont braqués sur Brigitte tandis que les paparazzi tentent d'obtenir des photos inédites lors de ses visites privées. Élégante dans son pantalon noir et son chemisier sans manche blanc, Brigitte Macron a sans aucun doute séduit.