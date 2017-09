Brigitte et Emmanuel Macron : Leurs propos font battre des records !

Brigitte Macron a accordé sa première interview de première dame au magazine Elle. Si les photos de l'épouse du président de la République lors d'événements officiels ne manquent pas, ses déclarations sont particulièrement rares, la first lady ne s'exprimant pas sur les réseaux sociaux – pour le moment. Alors son entretien pour la revue féminine a suscité une immense curiosité : "En cumulant les abonnements et les ventes par tiers, ce numéro avec Brigitte Macron a atteint un score de 530 000 exemplaires. En temps normal, la diffusion payée de Elle est de 330 000 exemplaires." La meilleure vente depuis dix ans, sans parler des réactions sur internet en France comme à l'étranger.

Les magazines ont dû se bousculer pour décrocher le sésame de l'interview exclusive, mais c'est Elle qui l'a remportée... Causette, revue "plus féminine du cerveau que du capiton", et d'autres avaient tenté d'obtenir les premiers mots de l'ancienne professeur de lettres depuis l'élection, en vain. La rédaction a donc imaginé une alternative malicieuse en publiant un entretien avec "Bridget Macron" et son "interview 'sans complexes' "