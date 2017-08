Brigitte Macron, superbe pour ELLE : Ses premières confidences depuis l'Elysée

Emmanuel et Brigitte Macron sont actuellement en vacances à Marseille. Alors que l'on découvrait, ce matin, le président en maillot de football et barbe de trois jours aux côtés du défenseur de l'OM Grégory Sertic, son épouse Brigitte se révèle en couverture du magazine ELLE qui publiera ce vendredi 18 août sa première interview depuis son arrivée à l'Elysée. Elle.fr dévoile non seulement la couverture du numéro qui s'annonce exceptionnel mais aussi un extrait de l'entretien entre Brigitte, Erin Doherty, directrice de la rédaction du magazine ELLE, et Olivia de Lamberterie, éditorialiste.

En couverture, celle qui aime Emmanuel depuis vingt ans est photographiée par l'Américain Mark Seliger. Souriante, Brigitte Macron porte un jean, une veste crème sur un top blanc pour un look chic sans chichis. Alors que son statut sera bientôt officialisé par l'Elysée dans une "une charte de transparence", l'épouse du président se confie sur "son enfance, sa passion pour son métier de professeur, sa rencontre avec Emmanuel Macron, ses engagements..." On nous promet un échange "passionnant, intense et émouvant".

Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie

De cet amour fou pour celui qui partage sa vie et qui lui valut à Amiens, ville de leur rencontre, bien des regards de travers, Brigitte Macron estime tout simplement : "Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie." Ainsi a-t-elle divorcé pour suivre ce fougueux jeune homme de vingt ans son cadet, fou de littérature et plein d'ambition. "Avec Emmanuel, je suis tellement habituée à ce qu'il m'arrive des choses extraordinaires que je me demande toujours quelle va être la prochaine aventure, confie-t-elle à propos de son arrivée à l'Elysée. Et cela dure depuis vingt ans. En fin de compte, je n'ai été vraiment déconcertée qu'un soir, celui du second tour de l'élection. Beaucoup ont cru qu'après le premier tour nous pensions que c'était gagné. À tort. Jamais, nous n'avons pensé ça."

De leur histoire que beaucoup trouve incroyable - elle était son professeur de théâtre au lycée -, Brigitte Macron estime qu'elle au contraire on ne peut plus simple. Et de celui qui partage sa vie, elle confie avec humour qu'il n'a qu'un seul défaut : "C'est d'être plus jeune que moi."

Rendez-vous vendredi 18 août pour découvrir en kiosques l'intégralité de l'interview de Brigitte Macron dans ELLE.