Emmanuel et Brigitte Macron : On sait enfin où ils passent leurs vacances !

Alors que L'Elysée a tout fait pour tenir la destination des vacances du président de la République secrète, nos confrères du JDD nous apprennent ce dimanche 13 août qu'Emmanuel et Brigitte Macron coulent des jours heureux... à Marseille !

Parti jeudi de l'Elysée, le couple séjourne "dans une résidence dotée d'une grande piscine, discrètement blottie au bout d'une impasse sur les hauteurs de la ville", précise le JDD. Cette résidence privée est en fait celle du préfet de la Région Paca, Stéphane Bouillon. L'Elysée, qui refuse de donner plus de détails, a confirmé à l'AFP que le chef de l'Etat passait ses vacances "en France" et qu'il restait "mobilisable à tout moment".

Heureusement, le journal dominical nous donne plus d'informations sur les activités des Macron. Fan de la première heure de l'OM, le président n'a pas manqué de porter un maillot du club à son nom lors d'un jogging sur la plage du Prado. Le couple a également eu droit à une visite privée du château de la Buzine, le célèbre "château de ma mère" immortalisé par Marcel Pagnol.

Comme on le découvre en Une de La Provence, ils avaient pour l'occasion opté pour un look décontracté, tous les deux en jean et baskets. Le quotidien régional nous apprend également que le couple aurait par la suite profité d'un petit tour en bateau dans la rade de Marseille.