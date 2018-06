Brigitte Macron chic en blazer avec l'équipe de France avant la Coupe du monde

Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Hugo Lloris, capitaine des Bleus, étaient bien évidemment au rendez-vous pour accueillir Emmanuel Macron et la première dame ce mardi 5 juin 2018 au Centre national du football. Aux côtés du sélectionneur Didier Deschamps, et de la ministre des Sports, Laura Flessel, toute l'équipe s'est réunie le temps d'un déjeuner et d'un discours d'encouragements prononcé par le chef de l'Etat.

Aux similitudes qu'il peut y avoir entre la fonction de président et celle d'entraîneur, le président a répondu : "Il y a toujours 60 millions de Français qui pensent qu'ils feraient mieux que l'un ou l'autre [...] c'est pour ça que je ne cherche pas à être le sélectionneur de l'équipe de France ", selon Ouest France. Emmanuel Macron a également promis qu'il viendrait soutenir l'équipe en personne si elle se qualifie pour les quarts de finale. Brigitte Macron, habillée d'un de ses blazers croisés, a quant à elle pu s'entretenir individuellement avec certains sportifs comme le jeune Florian Thauvin.