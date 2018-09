Brigitte Macron : Chic en robe rouge pour rencontrer la reine Sonja de Norvège

C'est dans une élégante robe rouge, chaussée d'escarpins noirs et les cheveux relevés en chignon que Brigitte Macron est réapparue devant les photographes. Sa première sortie officielle depuis le 19 septembre dernier, date à laquelle elle était apparue au côté de son époux, le président Emmanuel Macron, pour la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme au jardin de l'intendant, aux Invalides à Paris. Avant cela, le couple présidentiel avait assisté à la 35e Journées européennes du Patrimoine.

Lundi 24 septembre 2018, la première dame de France était ainsi à Rouen pour rencontrer et accueillir la reine Sonja de Norvège avec un magnifique bouquet de fleurs. Les deux femmes étaient effectivement réunies en Normandie pour célébrer le centenaire de la section norvégienne du lycée Pierre-Corneille. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, était également sur place, à l'instar de son homologue norvégienne Iselin Nybo.

"Aujourd'hui, ce sont 24 élèves norvégiens qui sont scolarisés tous les ans à Rouen et plus d'une centaine intégrés chaque année au système éducatif français", a déclaré Frédérique Vidal selon l'AFP, rappelant "le rôle singulier que cette section joue dans l'histoire des relations franco-norvégiennes". Ce dispositif de coopération a été lancé en septembre 1918. Depuis cette date, il a permis d'accueillir 725 élèves et 40 professeurs norvégiens, selon les chiffres fournis par le rectorat de Rouen. "C'est le premier lycée français à avoir accueilli des élèves norvégiens", a ajouté la ministre.

Outre la signature d'accords-cadres de coopération dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation, de l'industrie et de la culture, la rencontre entre Brigitte Macron et la reine Sonja de Norvège a également été l'occasion de découvrir une toute nouvelle statue en présence de l'artiste, Espen Dietrichson. Celle-ci a été offerte par la Norvège au lycée Pierre-Corneille. Tout de bleu marine vêtue, la souveraine de 81 ans a aussi profité de son passage à Rouen pour partir à la rencontre d'élèves norvégiens en compagnie de Brigitte Macron.