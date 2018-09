Brigitte et Emmanuel Macron craquent pour une fillette à l'Elysée !

Ces samedi 15 et dimanche 16 septembre, ont lieu les 35e Journées européennes du Patrimoine. Le président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron participent activement à ce week-end culturel. Le chef de l'Etat et la première dame ont reçu à l'Élysée une foule de français, petits et grands...

Cette semaine, Emmanuel et Brigitte Macron ont été vus au Grand Palais pour la 30e Biennale de Paris, à l'AccorHotels Arena pour le concert du groupe U2 ou encore à la Compagnie des Philanthropes, lieu de l'exposition Brut et Précieux où la première dame était flamboyante en rouge. Samedi, le couple a donné le coup d'envoi des Journées Européennes du Patrimoine en se rendant à la villa Viardot, à Bougival, dans les Yvelines. De retour à Paris, le président et la première dame ont retrouvé leurs costumes d'hôtes en accueillant à l'Élysée une foule de visiteurs de tous âges. Ils ont notamment pris dans leurs bras une craquante petite fille, sourire aux lèvres, avec laquelle ils ont fait quelques photos souvenirs que la demoiselle pourra revoir plus tard avec fierté et émotion. Une photo avec un président ce n'est pas banal !

Vêtue d'un blazer bleu ciel à col en satin, d'une chemise blanche, d'un pantalon et de chaussures noirs, son mari en costume classique de fonction, Brigitte et Emmanuel Macron se sont prêtés à un salvateur bain de foule et ont multiplié les selfies souvenirs.

Ce dimanche 16 septembre, l'agenda du président Emmanuel Macron est cependant vide. Le supporter de l'Olympique de Marseille suivra peut-être la rencontre de son équipe favorite, qui reçoit l'En Avant Guingamp en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Hier, a-t-il regardé la performance de sa femme dans la série Vestiaires sur France 2 ? On parie que oui !