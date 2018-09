Brigitte Macron : Découvrez ses premiers pas d'actrice dans Vestiaires

Depuis 2011, France 2 diffuse à 20h45 la petite pastille humoristique Vestiaires, qui aborde le délicat sujet du handicap. Le programme a déjà accueilli plusieurs guest stars comme Philippe Croizon, Michel Cymes ou encore Florent Manaudou. Jusque là, jamais de première dame. C'est chose faite !

Le 15 septembre, Brigitte Macron a donc joué son propre rôle dans Vestiaires et ce même si elle avait précédemment confié avoir la trouille. On a ainsi pu la voir partir à la rencontre de "vrais athlètes" jouant la carte de la proximité en demandant à ses interlocuteurs de l'appeler "Brigitte". L'épouse du président de la République Emmanuel Macron, qui se fait notamment embrasser comme une bonne copine par une nageuse qui feint de ne pas la reconnaître, n'a pas bronché à l'écoute de certaines répliques volontairement piquantes de l'un des personnages handicapés qui se moque ainsi de son collègue, tout penaud devant la première dame qui lui dit qu'il aime ce qu'elle fait et qu'il aime son mari. "Collabo", lâche-t-il avant d'ajouter, sur la loi Handicap de 2005 que "c'est de la merde". Pas de quoi déstabiliser Brigitte Macron, ex-prof de théâtre, qui en a profité pour rappeler que "[son] combat, c'est l'inclusion".

Brigitte Macron avait elle-même quelques passages assez drôles comme lorsque son faux directeur de cabinet lui indique qu'il est l'heure de partir car elle doit retrouver le panda de Beauval avant son départ en Chine ! "Merci pour ce moment", conclut-elle dans une référence à une autre ancienne première dame...

Brigitte Macron n'est pas la seule première dame a avoir accepté de jouer le jeu à la télévision puisque, aux Etats-Unis, la très populaire Michelle Obama l'a fait ainsi que l'ancienne First Lady Hillary Clinton.

Thomas Montet