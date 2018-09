Brigitte Macron : Look automnal en promenade amoureuse avec Emmanuel

Alors que, comme chaque année, les Français seront des milliers à faire la queue pendant des heures pour pouvoir visiter le palais de l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a déserté son bureau ce samedi 15 septembre, se rendant avec son épouse Brigitte à Bougival dans les Yvelines.

Le président a ainsi été vu main dans la main avec la première dame, faisant une petite promenade dans le parc de la villa Viardot. Emmanuel Macron avait choisi ce lieu qui est l'un des "lieux emblématiques" de la mission Bern en Ile-de-France, a-t-il souligné alors que l'animateur Stéphane Bern était aussi présent. Ce dernier, un peu fâché de se sentir peu soutenu dans sa mission et voulant être certain qu'on lui donne de vrais moyens d'agir - le loto du patrimoine lancé en fanfare a fait un gagnant à 13 millions d'euros ! - était toutefois très souriant. Il faut dire que le président a salué "les excellents résultats" de sa mission qui démontrent selon lui "l'engouement" des Français à "redonner vie" aux lieux historiques.

L'animateur, très complice avec la ministre de la Culture Françoise Nyssen, a qualifié de "vrai succès" le tirage du Super Loto "Journées du Patrimoine" de la veille, ainsi que des tickets de grattage. "En 10 jours, 20% des tickets ont été vendus, c'est le record historique pour un jeu de grattage de la FDJ", s'est-il félicité. Les recettes, estimées entre 15 à 20 millions d'euros selon la Française des Jeux (FDJ), viendront abonder un fonds spécial dédié à des monuments "emblématiques" en péril.

Lors de cette visite, la petite troupe a posé pour des photos sur le perron de la villa et l'on a pu apprécier le look encore une fois très réussi de Brigitte Macron. La première dame, que l'on verra ce soir à 20h45 dans Vestiaires sur France 2, avait opté pour un long manteau rose ouvert sur un chemisier blanc ainsi qu'un pantalon noir slim et des petites bottines. Un look encore une fois casual chic du meilleur effet.

