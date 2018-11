Brigitte Macron : Chic et scintillante au côté de la reine Mathilde de Belgique

Il ne s'agit que de deux jours d'une visite exceptionnelle qui vise à renforcer les relations franco-belges, mais celle-ci comporte un programme bien chargé ! Arrivés en Belgique lundi 19 novembre 2018, Brigitte et Emmanuel Macron ont été reçus avec les honneurs par le roi Philippe et la reine Mathilde avant de déjeuner avec le Premier ministre Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien. Après une visite au musée des Beaux-Arts de Gand avec le couple royal, où ils ont notamment admiré la rénovation de l'oeuvre L'Agneau mystique (peint au début du XVe siècle par les frères Van Eyck), le président et la première dame de France ont ensuite assisté à un banquet d'Etat organisé au château de Laeken, à Bruxelles.

Les cheveux relevés en un chignon, Brigitte Macron était très élégante dans une longue robe marine agrémentée d'un col et d'une ceinture dorés, parée de bijoux scintillants. Au côté de la reine Mathilde, qui était elle-même très belle dans une robe bordeaux qui contrastait avec sa tiare de diamants, elle semblait bel et bien dans son élément.

Visite à Molenbeek et rencontre avec les étudiants

Au second jour de cette visite, soit ce mardi 20 novembre, le couple présidentiel retrouvait à nouveau ses hôtes pour se rendre à Molenbeek-Saint-Jean, commune bruxelloise pointée du doigt comme étant un repaire de jihadistes après les attentats parisiens de novembre 2015. Sur place, Brigitte et Emmanuel Macron, Philippe et Mathilde de Belgique ont été reçus dans l'espace de coworking Smart/LaVallée, une ancienne blanchisserie transformée en bureaux et ateliers occupés par quelque 150 jeunes artistes et entrepreneurs des métiers de la culture. "Cela me tenait à coeur de vous emmener ici pour vous montrer que la créativité donne l'espoir", a déclaré le roi Philippe à Emmanuel Macron selon l'AFP.

Cette visite offre l'opportunité d'améliorer l'image de Molenbeek, une commune de près de 100 000 habitants qui, bien qu'étant située à seulement un petit kilomètre du centre de Bruxelles, est l'une des plus pauvres du pays. "Ce n'est pas juste" de regarder uniquement Molenbeek au prisme "des mauvais évènements", a pour sa part commenté Emmanuel Macron, qualifiant de "formidable" le travail des associations qui "permettent aux habitants d'avoir des opportunités" de s'épanouir dans leur quartier.

Emmanuel Macron s'est également rendu à l'université de Louvain-la-Neuve, en Wallonie, où il a répondu avec le Premier ministre Charles Michel aux questions de 800 étudiants, notamment sur l'Europe.