Brigitte Macron dévoile un joli bronzage en chic robe lors d'une danse endiablée

Vendredi 17 août 2018, Emmanuel Macron s'est offert aux côtés de son épouse Brigitte sa première sortie officielle au beau milieu de ses vacances (la dernière remontait au 3 août). Le couple présidentiel a troqué le Fort de Brégançon pour le joli centre-ville de Bormes-les-Mimosas où l'on commémorait le 74e anniversaire de la libération de la commune, en août 1944. À cette occasion, le président de la République a prononcé un discours de huit minutes dans lequel il a rendu hommage aux soldats de tous horizons et notamment des "tirailleurs, spahis, goumiers, zouaves venus pour la plupart du Sénégal et du Maghreb mourir sur nos côtes pour libérer notre pays".

Rejoint ensuite par Brigitte Macron pour le traditionnel pot de l'amitié, le jeune président LREM a fait tomber la veste avant de s'offrir un bain de foule, avec photos, dédicaces et échanges avec le public, visiblement ravi. C'est là que la première dame a été accostée par un anonyme qui n'a pas hésité à faire fi de la sécurité pour inviter l'ex-professeure à esquisser quelques pas de danse. Tout sourire et visiblement surprise, Brigitte Macron n'a pas refusé l'invitation et a joué le jeu. Ravissante dans une robe rose bonbon très estivale et élégante, la femme d'Emmanuel Macron a visiblement fait sensation, tout comme son mari. Après sa virée en jet-ski au large de Brégançon et sa balade à vélo très commentée, l'Amiénoise de 65 ans s'apprête à refermer ses vacances en beauté.

À noter que ce n'est pas la première fois que Brigitte Macron esquisse des pas de danse. Lors de la récente Fête de la musique à l'Elysée le 21 juin dernier, elle avait assumé un joli déhanché sous le regard du public et des caméras, avant de susciter des applaudissements nourris.