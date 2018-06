Brigitte et Emmanuel Macron : Fête de la Musique "historique" à l'Élysée

Cette soirée du 21 juin 2018 promet de rester dans les mémoires. Comme il l'avait annoncé le 16 juin 2018 sur le compte Twitter de l'Élysée et le sien, Emmanuel Macron a bien ouvert les portes du palais présidentiel au public pour la fête de la Musique. "La cour d'Honneur de l'Élysée est connue pour ses tapis rouges. Le 21 juin, elle se transforme en piste de danse pour la fête de la Musique ! Au programme : Busy P, Cézaire, Chloé, Kavinsky et Kiddy Smile. Les places sont limitées : inscrivez-vous vite ! http://evenements.elysee.fr", avait-il été publié.

Comme on pouvait s'y attendre, la cour d'Honneur de l'Élysée était comble pour cette soirée exceptionnelle à laquelle le président de la République et son épouse Brigitte Macron ont participé. Ils étaient 1500 à avoir obtenu leur laissez-passer. Une buvette a été installée pour l'occasion, proposant notamment des bières sans alcool. Les visiteurs d'un soir ont également pu voir Emmanuel et Brigitte Macron, rayonnante dans une veste rose, qui sont allés à leur rencontre, se laissant volontiers photographier. Le couple présidentiel a également rencontré les artistes de la soirée, DJ et danseurs. Le président de la République et la première dame ont notamment posé avec DJ Kiddy Smile, qui est monté sur la scène avec un T-shirt provocant où était écrit "Fils d'immigré, noir et pédé", en signe de protestation contre la loi Asile et immigration. Il avait averti sur Facebook que ses chansons porteraient le même message "sans que personne ne puisse les étouffer". Pierre-Olivier Costa, directeur du cabinet de Brigitte Macron, a publié une photo de cette rencontre sur Instagram.