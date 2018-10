Brigitte Macron et Letizia d'Espagne : Chic et modernes au Grand Palais

Vendredi 5 octobre 2018, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont participé à l'hommage national rendu à Charles Aznavour dans la cour des Invalides. Après cette cérémonie qui a beaucoup ému la première dame, le couple présidentiel avait rendez-vous avec les souverains espagnols pour découvrir à leurs côtés la formidable rétrospective que consacre le Grand Palais au Catalan Joan Miró.

Felipe VI et Letizia d'Espagne, accompagnés du ministre de la Culture et des Sports espagnol José Guirao, ont retrouvé à 18h30 le couple présidentiel devant le Grand Palais. Toutes deux saluées pour la sobriété, le chic et la modernité de leur style, Brigitte Macron et Letizia portaient chacune une petite robe - crème pour la première dame, bleu marine pour la reine - à l'encolure originale.

Les deux couples ont pris la pose devant le Grand Palais avant de rejoindre ses galeries nord où sont exposées 150 oeuvres du peintre et sculpteur espagnol né à Barcelone en 1893. Cette rétrospective couvre soixante-dix ans de création et propose de nombreuses créations inédites en France comme des peintures, des dessins et des gravures. Miró puise son inspiration dans ses rêves et "transforme ainsi le monde avec une apparente simplicité de moyens, qu'il s'agisse d'un signe, d'une trace de doigt ou de celle de l'eau sur le papier, d'un trait apparemment fragile sur la toile, d'un trait sur la terre qu'il marie avec le feu, d'un objet insignifiant assemblé à un autre objet", résume le conservateur de l'exposition, Jean-Louis Prat, qui a accompagné les deux couples dans leur visite. Felipe et Letizia ont également brièvement rencontré les représentants de sponsors de cette exposition, précise le site officiel de la maison royale d'Espagne.

"Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles, disait l'artiste. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème." Miró, la couleur de mes rêves est à découvrir jusqu'au 4 février 2019.

Après cette visite, le couple Macron a diné avec Felipe et Letizia dans un restaurant de la capitale. La dernière fois, c'est le roi d'Espagne qui avait reçu le président français le 25 juillet à Madrid. Les deux couples s'étaient rencontrés en 2015 lors d'un dîner d'Etat à l'Elysée.