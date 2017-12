Brigitte Macron : Que trouve-t-on dans la garde-robe de la première dame ?

Ce n'est un secret pour personne, depuis son arrivée à l'Elysée en mai dernier, Brigitte Macron accorde ses faveurs à Louis Vuitton, toujours avec beaucoup d'élégance. Une affection toute particulière qui n'est pas sans lien avec l'amitié que l'épouse d'Emmanuel Macron partage avec Delphine Arnault, directrice générale adjointe de la prestigieuse marque de luxe, mais aussi avec Nicolas Ghesquière, son directeur artistique.

Exemplaire représentante du "made in France", Brigitte Macron ne compose pas seulement sa garde-robe de pièces de luxe comme le détaille Le Figaro dans son numéro du 5 décembre. Si l'ancien professeur de lettres et de théâtre aime les créations Balmain, Alexandre Vauthier ou Karl Lagerfeld qu'elle met régulièrement à l'honneur, elle n'en oublie pas les basiques qu'elle avait l'habitude de porter avant. Parmi ses incontournables les jeans français Acquaverde qui se félicitent de cette exposition médiatique inespérée. "Mme Macron était cliente chez nous avant sa médiatisation, sans doute dans notre boutique près de la rue Clerc (l'ancien domicile du couple, NDLR) ou chez Biba, rive gauche. C'est elle qui a cité notre marque et son modèle de jean préféré, le Scarlett", confie la créatrice Judith Roche au Figaro.

Férue du "made in Paris", Brigitte Macron compte également les mailles Molli, les smokings Pallas et les bagues Maison Auclert dans ses incontournables, tout comme les manchettes Les Georgettes.

Toujours élégante, Brigitte Macron choisit elle-même ses tenues, conseillée par son styliste très discret Mathieu Barthelat Colin. En septembre dernier, le sérieux New York Times était revenu sur le parcours du jeune barbu de 34 ans qui a fréquenté les bancs de la Sorbonne, a habillé les candidats de The Voice et du Bachelor. C'est à la fin de l'année 2016 que Mathieu Barthelat Colin a commencé à faire parvenir des tenues à Brigitte Macron.