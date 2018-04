Brigitte Macron : Son garde du corps carrément hot fait le buzz...

Chez les Macron, il n'y a pas que le couple présidentiel qui a la classe. Lundi 23 avril, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont fait sensation à Washington lors d'une visite au Mémorial de Lincoln. L'épouse du président français avait aimanté les regards avec son manteau rose bonbon griffé Louis Vuitton, et le duo s'était affiché complice et amoureux avant de s'offrir un bain de foule. Mais un autre détail, et non des moindres, a retenu l'attention de certain(e)s.

Sur les photos de cette sortie, on peut apercevoir les membres du service de sécurité qui accompagnait le président français. Et l'un des gardes du corps a fait le buzz dans certains médias internationaux grâce à son physique de beau gosse. Le séduisant brun en question arborait un costume bleu ainsi qu'une cravate fine, et son charisme, alors qu'il veillait sur Brigitte Macron auprès de laquelle il est apparu sur de nombreuses photos, n'a pas laissé insensible. Cet ancien gendarme qui fait partie du GSPR est attaché à la sécurité de la première dame. Sur le Daily Mail, on va jusqu'à le comparer à Timothy Olyphant (l'acteur de Santa Clarita Diet) et à Ricky Martin... Pour le site américain ELLE, c'est le côté chic et branché des bodyguards qui a retenu l'attention. "Mais l'homme qui se tient derrière Brigitte Macron est... différent", s'amuse-t-on en évoquant ce fameux garde du corps canon.