Brigitte Macron : Très élégante en blanc pour une visite bucolique avec Akie Abe

Rentrés d'une courte escapade au Touquet, qui a été l'occasion d'une agréable coupure en famille, Emmanuel et Brigitte Macron ont d'ores et déjà repris leurs activités. Le président avait un entretien et un déjeuner à l'Élysée avec Shinzo Abe - ils ont notamment évoqué les ennuis judiciaires de l'ancien président de Nissan et Renault, Carlos Ghosn - et la première dame en a profité pour offrir une visite bucolique à son homologue, la femme de Shinzo Abe.

Brigitte Macron et Akie Abe se sont ainsi rendues à Giverny, un petit village de Normandie bien connu des amateurs d'art car il a été le lieu de vie et de travail du peintre impressionniste Claude Monet. La première dame française, qui prête toujours une grande attention à son apparence, avait opté pour un look élégant et simple composé d'un jean noir, d'un manteau blanc sur un haut de la même couleur et d'une paire de chaussures vernies noires. Quant à Akie Abe, elle avait choisi un style plus sobre composé d'une robe noire à motifs graphiques, d'un châle et de chaussures noires à petits talons.

Les deux femmes, accompagnées par une interprète, se sont promenées dans les jardins de Giverny, admirant les différentes compositions florales en cette période printanière particulièrement propice. Brigitte Macron et Akie Abe n'ont pas chômé puisqu'elles sont passées par le jardin d'eau, le Clos Normand et la maison de Monet. Les deux femmes ont aussi admiré plusieurs tableaux et se sont arrêtées sur les estampes japonaises collectionnées par le peintre, des oeuvres installées sur les murs jaunes de la salle à manger de la maison. Enfin, comme tous les visiteurs, elles ont fini par la boutique de souvenirs !

