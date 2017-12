Brigitte Macron et ses meilleurs looks : Les cinq règles de notre première dame

– Rester soi-même

Si les week-end aux Touquet se font plus rares, ils n'en deviennent que plus précieux. Lors de leur retour à la maison mi-juin, Brigitte Macron est partie en balade à vélo avec sa fille Tiphaine. La première dame portait une chemise blanche Louis Vuitton (une fois encore) avec une jupe en jean dévoilant ses longues jambes fuselées. Pourquoi se priver de la douceur du soleil sur la peau ?

Plus tard, lors d'un bain de foule au côté d'Emmanuel, Brigitte avait troqué sa jupe contre un slim rouge. Décontracté, le couple a enchaîné les selfies et les poignées de main. Et s'il faut évoquer de la longueur de ses jupes, ayons la politesse de laisser la première dame le faire elle-même : "Les miennes sont au-dessus du genou, pas mini. Les minijupes, j'en ai porté plus jeune, racontait-elle dans ELLE. On les cachait dans notre sac pour sortir... Et on mettait un bloomer en dessous parce qu'on dansait le rock. Et puis on est passé du très court au très long, et un jour que je portais justement une jupe très longue, ma grand-mère m'a dit : 'Oh bah dis donc, on dirait une grand-mère à poussière.' Terminé !"