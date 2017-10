Brigitte et Emmanuel Macron : Sourires immenses pour un retour aux sources

Si Brigitte et Emmanuel Macron ont choisi de vivre au palais de l'Elysée, c'est pour passer le plus de temps ensemble et profiter de ces courts moments que peut avoir le président entre deux rendez-vous, visites officielles ou déjeuners et dîners de travail. Le couple se ménage également du temps pour le théâtre, une passion qu'il partage depuis toujours, le président ayant rencontré sa future épouse dans l'atelier théâtral qu'elle animait à Amiens – on connaît l'histoire... Samedi 14 octobre, Emmanuel et Brigitte Macron ont pu profiter d'un tel moment devant deux rock stars des planches à l'invitation de l'homme d'affaires et mécène Marc Ladreit de Lacharrière et de Jean-Claude Camus, respectivement propriétaire et directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin.

Depuis quelques jours dans ce théâtre du 10e arrondissement de Paris, le célèbre Tartuffe de Molière affiche complet. Sur scène, dans les rôles d'Orgon et Tartuffe, sont réunis pour la première fois deux immenses comédiens : le mythique Michel Bouquet et le délicieusement excentrique Michel Fau, lequel signe également la mise en scène. Autour de ce duo cinq étoiles, une distribution prestigieuse composée de Nicole Calfan, Juliette Carré, Christine Murillo, Justine Bachelet, Georges Bécot, Bruno Blairet, Dimitri Viau, Aurélien Gabrielli et Alexandre Ruby.

Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis par Marc Ladreit de Lacharrière et Jean-Claude Camus. La première dame portait un élégant blazer rouge. Avant la représentation, le quatuor a beaucoup papoté. Le président a aussi salué les autres spectateurs qui semblaient ravis de voir leur président en vrai. Le grand sourire d'Emmanuel Macron trahissait son plaisir de passer cette soirée en si bonne compagnie. Le couple a été très chaleureusement applaudi.

Après la représentation – saluée par 7 standing ovations – le couple présidentiel a été convié en coulisses. Avec beaucoup d'émotion et, on s'en doute, d'admiration, Emmanuel Macron a rencontré Michel Bouquet et Michel Fau, et échangé longuement avec eux. Avant de faire une grande photo de famille avec la troupe qui jouera ce Tartuffe jusqu'à la fin de l'année, tous ont partagé une coupe de champagne dans la plus grande décontraction, en témoigne le rire inimitable de la superbe Nicole Calfan. Parions que cette soirée signée Molière a rappelé de bons souvenirs à Brigitte et Emmanuel qui, en quelque sorte, se sont rencontrés sur la scène du lycée de la Providence à Amiens.

Carrière à l'honneur

Après avoir reçu le premier ministre irlandais mardi 24 octobre, Emmanuel Macron a rendu hommage, en fin d'après-midi, à un grand homme de culture : Jean-Claude Carrière. Au coeur du palais de l'Elysée, le président lui a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Romancier, homme de théâtre, parolier (notamment pour Juliette Gréco) et scénariste, le parcours unique de Carrière (86 ans) est constellé de classiques du septième art signés de sa main : Belle de jour de Luis Buñuel, La Piscine de Jacques Deray, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau mais aussi Le Ruban Blanc de Michael Haneke, Palme d'or à Cannes. Ces scénarios lui ont valu en 2015 un Oscar d'honneur.

Pour assister à cet hommage étaient présents Sophie Rigon, présidente du festival nîmois Un réalisateur dans la ville que Carrière soutient tout particulièrement, le metteur en scène Peter Brook, le comédien et directeur de théâtre Jean Valera, des personnalités du cinéma comme Carole Bouquet, Jean-Paul Rappeneau, les amoureux Louis Garrel et Laetitia Casta mais aussi les astrophysiciens Jean Audouze et Michel Cassé avec qui Jean-Claude Carrière vient de cosigner Du nouveau dans l'invisible, paru le 11 octobre aux éditions Odile Jacob.