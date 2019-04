Britney Spears internée en psychiatrie : ses fils entre de bonnes mains ?

Britney Spears a été admise en hôpital psychiatrique "la semaine dernière", à sa demande, a affirmé le site américain TMZ. En état de "détresse émotionnelle", la star de 37 ans va recevoir un traitement qui devrait durer presque un mois. Une période durant laquelle ses fils Sean Preston et Jayden James vont être confiés à leur père.

Comme le rapporte le site Just Jared, c'est donc Kevin Federline qui a obtenu la garde temporaire des deux garçons, âgés respectivement de 13 et 12 ans. L'ancien danseur devenu rappeur s'est exprimé sur les ennuis de santé de son ex-femme via un communiqué publié par son avocat. "Kevin félicite Britney d'avoir reconnu qu'elle doit prendre du recul et qu'elle doit prendre les mesures raisonnables pour traiter sa situation de manière responsable", peut-on lire. L'ex-mari de la chanteuse, aujourd'hui âgé de 41 ans, a toujours eu une mauvaise réputation mais, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été pointé du doigt pour être un mauvais père. Néanmoins, depuis qu'il a divorcé de Britney Spears en 2007, Kevin Federline continue d'essayer de lui soutirer toujours plus d'argent)

Britney Spears, qui avait annoncé son retrait temporaire du show business - et de sa résidence à Las Vegas qui devait reprendre l'affiche - semble très mal vivre la maladie de son père James. Ce dernier, qui a pourtant récemment été désigné comme unique responsable des finances de l'interprète de Toxic, aurait subi deux opérations afin de soigner ses problèmes aux intestins et au colon. La seconde opération, la plus récente, aurait entraîné des complications...

Dans cette passe difficile, la chanteuse a reçu le soutien de son amoureux Sam Asghari, lequel a publié une photo à texte sur son compte personnel. "Ce n'est pas de la fragilité, c'est un signe absolu de force. Les gens devraient s'en inspirer, c'est mon cas", a-t-il écrit.

Thomas Montet