Britney Spears : Son père, bientôt opéré de nouveau, contrôle ses finances

James Spears, le papa de Britney Spears, va être opéré de nouveau, relate la presse américaine. Une opération programmée la deuxième semaine du mois de mars 2019 alors que les médecins essayent de réparer sa rupture du côlon, survenue en novembre dernier et qui l'avait contraint à un premier séjour à l'hôpital.

Selon The Blast, James Spears "se porte mieux après avoir été très malade" mais il doit subir une deuxième opération qui nécessitera "une convalescence plus longue". Nul doute que ce dernier pourra compter sur la présence de sa fille Britney à ses côtés, elle qui avait annoncé faire une pause dans sa carrière en repoussant son retour en résidence permanente à Las Vegas pour s'occuper de lui. "Je ne sais même pas par où commencer, parce que ça m'est trop difficile à dire. Je ne vais pas interpréter mon nouveau spectacle Domination. J'étais impatiente de le faire et tous vous voir cette année, donc annuler me brise le coeur. Mais il est important de toujours faire passer sa famille en premier... Et c'est la décision que j'ai dû prendre", disait-elle en janvier.

A 37 ans, Britney Spears a retrouvé un équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle (elle est en couple avec le charmant Sam Asghari) et semble avoir les pieds sur terre après plusieurs frasques au cours de sa carrière, mais cela n'empêche qu'elle reste surveillée par la justice ! Ainsi, The Blast ajoute que suite à la démission récente de l'avocat Andrew Wallet, c'est James Spears qui s'apprête à devenir le seul gestionnaire des finances de la chanteuse. La fortune de Britney est estimée à 215 millions de dollars...

Thomas Montet