Britney Spears : Son étrange dentition ne l'empêche pas de garder le sourire...

Britney Spears entretient son sourire à coups de visites répétées chez le dentiste. Le 27 septembre 2018, la chanteuse de 36 ans avait attiré l'attention des paparazzi lors d'une sortie dans les rues de Los Angeles. Selon le tabloïd The Sun, Brit-Brit venait de quitter un cabinet dentaire après une intervention de quatre heures. L'histoire ne dit pas ce qu'il s'est précisément passé (on en tremble !) mais la star américaine arborait visiblement une dent bien plus claire que les autres, légèrement bancale...

Malgré ce petit couac, la célèbre blonde était au top de sa forme. Celle qui bouclera son Piece of Me Tour le 21 octobre prochain à Austin (Texas) était vêtue d'un short blanc et d'un top turquoise pour faire ses petites emplettes. Parées de ses lunettes de soleil, Britney n'était pas seule puisqu'elle était entourée d'une équipe de gardes du corps.

Le 3 octobre, la maman de Jayden (12 ans) et Sean (13 ans), dont le papa Kevin Federline vient d'ailleurs de décrocher une plus grosse pension alimentaire, a publié sur les réseaux sociaux un aperçu du spot publicitaire qui promeut son nouveau parfum My Prerogative. En petite tenue, tout de latex vêtue, la sulfureuse chanteuse s'y dandine comme une véritable pro. À vous de voir !