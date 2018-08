Britney Spears perdue en plein show : "Où sommes-nous ?"

En tournée depuis début juin, celle qui est toujours en guerre financière contre son ex-mari Kevin Federline a enchaîné une vingtaine de dates entre l'Asie et l'Amérique du Nord ces dernières semaines avant de mettre le cap vers l'Europe. Après Brighton, la maman de Sean (12 ans) et Jayden (11 ans) passera notamment par Berlin, Oslo, Dublin, Londres et Paris (deux dates à l'AccorHotels Arena les 28 et 29 août). Elle conclura sa tournée le 21 octobre prochain à Austin (Texas).