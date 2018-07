Britney Spears : Son équipe bannit l'alcool de sa tournée pour éviter le pire

Alors que Demi Lovato est actuellement en convalescence après avoir fait une overdose qui a contraint son équipe à annuler plusieurs dates de ses concerts jusqu'à nouvel ordre, les proches de Britney Spears ont pris leurs dispositions pour ne prendre "aucun risque" et "la tenir éloignée" des tentations en "bannissant l'alcool" de sa tournée, rapporte la Page Six. "L'équipe de Britney a établi des directives strictes selon lesquelles aucun alcool ne peut être servi dans les coulisses, parce qu'ils veulent l'en tenir éloignée et aussi parce que beaucoup de ses danseurs sont mineurs. C'est apparemment ce qui a été mis en place pendant toute la durée de la tournée", a glissé une source.

En représentation à travers l'Europe du 4 août au 1er septembre prochain dans le cadre de sa tournée live qui fait suite aux 248 dates de sa résidence à Las Vegas (débutée il y a quatre ans), la chanteuse de 36 ans poursuit son chemin sur les routes avec succès et en forme. Sobre depuis quelques années, Brit-Brit mène désormais une vie saine et équilibrée, elle qui file par ailleurs le parfait amour avec Sam Asghari depuis 2016.

Et pour éviter le moindre dérapage, le staff de Britney Spears prend également les devants en allant jusqu'à retirer au préalable les éventuelles bouteilles d'alcool qui se trouveraient dans les chambres d'hôtel. Le tout afin de s'assurer "qu'aucune personne louche ne s'approche d'elle".

Selon des rumeurs, les nombreux succès de Britney Spears ajoutés au fait que la star américaine est désormais sobre depuis plusieurs années pourraient l'aider à retrouver son indépendance et mettre fin à sa tutelle. Depuis 2008, et suite à son burn-out survenu l'année précédente, c'est en effet son père, Jamie Spears, qui prend toutes les décisions relatives à ses finances et à ses affaires privées. Le début de la fin ?