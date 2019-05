Brooklyn Beckham et Hana Cross: Grosse dispute à Cannes, la sécurité intervient

Des amoureux qui se disputent en public ? Rien d'étonnant à cela en soit. Mais quand il s'agit du fils du footballeur le plus célèbre au monde et que la scène prend place durant le Festival de Cannes... ça ne passe pas inaperçu. Le Sun rapporte en effet dimanche 26 mai 2019 une grosse dispute entre Brooklyn Beckham et sa petite-amie Hana Cross lors d'un déjeuner sur la terrasse du prestigieux hôtel Martinez.

D'après le tabloïd, le jeune couple déjeunait (en paix !) tranquillement quand une dispute a explosé entre les deux. Une source bien informée précise que les amoureux étaient alcoolisées et que les clients de l'hôtel ont assisté à un spectacle navrant. D'après le Sun, le ton est rapidement monté entre Brooklyn et Hana, si bien qu'ils auraient terminé le repas en s'injuriant. Et toujours d'après le tabloïd, la sécurité du Martinez est intervenue pour calmer le jeune homme de 20 ans et sa compagne de 21 ans.

Le média britannique précise néanmoins que l'altercation n'était que verbale et que le calme est vite revenu sur la terrasse – bondée en période de Festival – de l'hôtel. Durant le séjour à Cannes du jeune photographe et de l'influenceuse, rien ne semblait présager une telle dispute. Que ce soit sur les marches ou lors de la soirée Chopard, le couple semblait plus amoureux que jamais.

Si l'on ne connaît pas l'origine de cette brouille, le Sun indique que le fils de David et Victoria serait particulièrement jaloux... Mais tout semble s'être remis dans l'ordre puisqu'on a pu les apercevoir à l'aéroport de Nice lors de leur départ le 23 mai et ils étaient bras-dessus, bras-dessous, plus proches que jamais.

En revanche on ne sait pas ce que vont penser David et Victoria Beckham de cette dispute qui fait la une au Royaume-Uni. On sait que le couple tient particulièrement à garder en toute circonstance une bonne image, même dans la tourmente.