Brooklyn Beckham victime d'un accident de ski pendant ses vacances en famille

Les vacances ont tourné court pour le pauvre Brooklyn Beckham. Ce qui s'annonçait comme un séjour de rêve en famille a viré au cauchemar pour le fils de David et Victoria Beckham, qui s'est envolé à Whistler au Canada pour passer quelques jours à la montagne. Malheureusement, en témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, l'adolescent de 17 ans a été victime d'un terrible accident de ski !

Ce jeudi 16 février, le jeune homme, qui est pourtant habitué aux sports de glisse, a fait une mauvaise chute sur les pistes. Il s'en tire plutôt bien puisqu'il n'a fini qu'avec un bras de plâtre, de quoi quand même lui plomber la fin de son séjour. Photographié à la sortie d'un restaurant de la station, le bras dans une écharpe, Brooklyn est apparu l'air dépité et le sourire en berne.

Le jeune étudiant, apprenti photographe, profite – ou du moins profitait – de ses vacances avec ses parents et ses trois autres frères et soeur : Romeo (14 ans), Cruz (11 ans) et Harper (5 ans). La petite famille s'est envolée pour le Canada après un passage à New York pour la Fashion Week.

Pendant que l'ancienne Spice Girl s'occupait de son dernier défilé, le retraité des terrains de foot a emmené tous ses enfants au musée d'Histoire naturelle avant de célébrer la Saint-Valentin avec sa femme, qu'il a remerciée pour la famille merveilleuse qu'elle lui a offerte.

"Joyeuse Saint-Valentin à ma femme ainsi qu'aux trois merveilleux garçons et à l'incroyable petite fille qu'elle m'a donnés", a-t-il écrit sur sa page Instagram avant de décoller pour le pays du sirop d'érable, loin de la polémique pécuniaire dans laquelle il s'est embourbé.