Bruno : Après le meurtre sordide de son ex, le footballeur retrouve un club

Il avait été condamné à vingt-deux ans de prison en 2010 pour le meurtre de son ex-maîtresse, Bruno Fernandes de Souza n'a même pas purgé un tiers de sa peine. Libéré de prison le 24 février dernier, en raison de la lenteur de la justice à examiner son appel, le populaire gardien de but brésilien n'a pas tardé à retrouver un club.

Alors qu'il avait fini par avouer sa participation dans le meurtre sordide d'Eliza Samudio, 25 ans, enlevée, torturée puis tuée par étranglement avant que son corps sans vie ne soit jeté aux chiens du footballeur, Bruno vient de signer avec un club de deuxième division brésilienne, le Boa Esporte. Ancienne vedette du légendaire club du Flamengo de Rio de Janeiro, pressenti un temps pour rejoindre le FC Barcelone, le portier de 32 ans s'est exclamé "Dieu nous ouvre des portes" lors de la signature de son nouveau contrat.

Dès sa sortie de prison, Bruno a suscité l'indignation après la publication d'images le montrant en train de faire la fête avec du champagne, comme si son séjour en prison et surtout le meurtre de son ex-maîtresse n'avaient jamais existé.

Trois sponsors du Boa Esporte ont d'ores et déjà décidé de se retirer et des fans ont lancé un mouvement de boycott des matchs. Accusé de s'offrir un coup de publicité et d'ignorer la mémoire de la victime, le club justifie sa décision en expliquant que le joueur a été puni et qu'il faut à présent l'aider à se réinsérer dans la société, en lui permettant de retrouver une "dignité" par le travail.

Bruno s'en était une première fois pris à son ex-maîtresse lorsqu'il avait découvert sa grossesse. Il avait en effet en 2009 séquestré Eliza Samudio et tenté de lui faire avaler une substance abortive pour mettre fin à sa grossesse. Pour ce crime, Bruno avait été condamné en décembre 2010 à quatre ans et demi de prison.

Parce que la jeune femme, qui avait finalement accouché d'un petit garçon prénommé Bruninho, avait intenté une action en justice pour qu'il reconnaisse son fils, Bruno s'en était de nouveau pris à elle, par l'intermédiaire d'amis, dont un ancien policier.

Olivia Maunoury