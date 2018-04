Bruno Debrandt quitte Caïn : Les raisons inattendues de son départ !

Ce vendredi 13 avril 2018, France 2 diffusera dès 21h les derniers instants de Bruno Debrandt dans la peau du héros de la série Caïn. En effet, l'acteur sera remplacé par Julien Baumgartner dans la saison 7. Interviewé par nos confrères de TV Magazine, il s'explique sur son départ.

"Cela peut sembler assez déroutant, surtout s'agissant d'une série que j'affectionne, que j'ai portée avec ardeur, et qui, année après année, continue de très bien fonctionner, lance alors celui qui interprète le rôle d'un flic en fauteuil roulant depuis les débuts de la série en 2012. Je dirais que mon investissement personnel était devenu trop lourd au regard de la tournure qu'avait prise la fiction."

Dans Caïn, "l'ensemble s'est lissé"

Et de s'expliquer un peu plus sur ses propos : "De saison en saison – un phénomène peut-être inévitable, quels que furent les efforts de tous, y compris de la chaîne –, l'ensemble s'est lissé." À la question de savoir si Caïn a perdu en qualité, Bruno Debrandt indique que "c'est plus compliqué que cela".

Ainsi, passer "de six à dix épisodes par saison", "les impératifs du cahier des charges et d'audience aidant", la série a "perdu de son aspect corrosif" selon lui. Et "travailler jusqu'à dix-sept heures par jour pour un résultat un peu moins passionnant est devenu trop lourd", conclut-il.

Rendez-vous ce vendredi 13 avril 2018 dès 21h sur France 2 afin de suivre le dernier épisode de la saison 6 de Caïn avec Bruno Debrandt.