Caïn – Le héros Bruno Debrandt quitte la série : "C'était assez lourd"

Bruno Debrandt, interprète du personnage de Caïn dans la série policière du même nom sur France 2, tire sa révérence après avoir brillé à l'écran durant six saisons.

Interrogé par nos confrères de Télé Star, le comédien de 48 ans a expliqué sur ses motivations : "Ces quatre dernières années, j'ai bossé comme un damné pour pouvoir faire trois unitaires en plus de la série, tout en menant mes activités personnelles. C'était assez lourd et il fallait que ça s'arrête. On a pris cette décision collégialement il y a trois ans, en saison. (...) Arrivé au terme que nous nous étions fixé, personne ne voulait croire que je ne poursuivrais pas. Moi seul savais que je jouais mon dernier round."

Que les fans de la série se rassurent, si le personnage de Frédéric Caïn disparaîtra de nos écrans, le programme ne s'arrêtera pas pour autant. "Sans rien dévoiler, la sortie de Caïn sera actée au tout dernier épisode, avec beaucoup de magie. D'ailleurs, Caïn ne s'en va pas vraiment puisqu'il y aura une saison 7 avec Julien Baumgartner. C'est le pari de la production et de la chaîne", a-t-il révélé.

Côté vie privée, l'acteur, marié à l'actrice belge Marie Kremer, est le papa d'un enfant – dont on ignore le sexe et le prénom – né le 14 février 2016.