Bruno Mars : Amoureux et détendu avec la craquante Jessica Caban

La vie sentimentale des stars fascine leurs millions de fans. Bruno Mars parvient à garder la sienne privée. Le chanteur s'est permis une rare sortie en amoureux avec la bombe Jessica Caban.

Bruno et Jessica ont été surpris à Los Angeles ce lundi 1er avril ! Le couple s'est rendu au magasin Aahs, situé sur le Westwood Boulevard. Cigarette à la bouche et habillé d'un pull à capuche au motif tie & dye, d'un jean gris foncé et de baskets Vans noires, Bruno Mars profitait d'une nouvelle soirée de répit, trois mois après la fin de sa longue tournée mondiale. Le chanteur de 33 ans s'est notamment arrêté à Lille, Lyon, Montpellier et Paris (il s'y est produit quatre fois, à l'AccorHotels Arena puis au Stade de France) au cours de son 24K Magic World Tour.

Jessica Caban exerce les métiers d'actrice, mannequin et créatrice. La jolie brune de 36 ans a lancé une marque de maillots de bain baptisée J. Marie.

Côté musique, Bruno Mars a sorti le mois dernier un nouveau single, Please Me, avec la rappeuse Cardi B. Cette dernière devait d'ailleurs assurer la première partie des concerts de sa tournée l'année dernière. Mais sa grossesse (à l'issue de laquelle elle a donné naissance à une fille prénommée Kulture) l'avait empêchée de se produire.