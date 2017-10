Bruno Roblès : Soirée "love etc" avec sa jolie compagne Anne-Christelle

D'ordinaire, Caroline Faindt endosse le rôle de cavalière pour son compagnon Zinedine Soualem. Mais mardi 17 octobre, c'est l'artiste-peintre qui était à l'honneur. La designer parisienne aux multiples talents a présenté ses toutes nouvelles créations à l'occasion du vernissage de son exposition Love etc à Paris. Son thème de prédilection reste l'amour et le couple qu'elle peint dans tous ses états avec abstraction et couleurs. "L'amour, revient sans cesse au bout de ses pinceaux, sujet éternel, intarissable qui la nourrit et qu'elle explore inlassablement. Dans ses peintures, les hommes et les femmes, comme les couleurs se font et se défont", telle est la philosophie de l'artiste de 35 ans exposée sur son site officiel.



Connue pour ses boîtes à couleurs, qu'elle avait présentées en 2016, soutenue par un Zinedine Soualem particulièrement fier, Caroline Faindt a attiré de nombreuses personnalités en cette mi-octobre. Même s'il se lève très tôt tous les matins de la semaine pour animer 100% sketches de 6h à 10h sur Rire et chansons, Bruno Roblès a participé au vernissage. L'animateur radio de 50 ans a découvert les nouvelles oeuvres de l'artiste avec sa ravissante compagne Anne-Christelle. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste Jean-Michel Maire, l'actrice et présentatrice Alexandra Kazan, le comédien Anthony Dupray ont également participé au vernissage, tout comme Laurence Roustandjee, Tristane Banon, Emmanuelle Boidron, Marie Mamgioglou.

Le talent de Caroline Faindt convainc bien au-delà de la France puisque certaines de ses toiles ont rejoint des collectionneurs au Brésil, en Hollande ou encore en Allemagne et en Belgique.