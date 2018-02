Bruno Solo, père d'un enfant adopté : "Il m'appelle papa, il a mon nom"

Samedi 3 février, Bruno Solo s'est rendu sur le plateau de Salut les Terriens ! afin de faire la promotion de la pièce dans laquelle il joue aux côtés d'Isabelle Carré, Baby (Théâtre de l'Atelier à Paris). Une fiction qui traite de l'adoption, un sujet que connaît personnellement bien l'acteur puisqu'il a lui-même adopté.

Très discret sur sa vie privée, le comédien de 53 ans a évoqué sa famille et ses enfants pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. "J'ai adopté mon petit garçon Tom, à l'âge de 2 ans et demi", a-t-il confirmé à Thierry Ardisson. Un jeune homme né en 2000 et qui est le fils de sa compagne de longue date, la maquilleuse de cinéma Véronique Cloche-Pinn.

"Il m'appelle papa, il a mon nom [Lassalle, NDLR]. Je l'aime comme mon fils et je n'ai jamais fait de distinguo", poursuit-il Bruno Solo ensuite. Papa d'un petit garçon donc, le complice d'Yvan le Bolloc'h a aussi une fille, Angèle née en 2005. "Ma fille a la même maman", précise-t-il ensuite. Une jolie famille !

Ce nouveau numéro de Salut les Terriens ! a été suivi par plus d'un million de téléspectateurs, soit 5,3% de part de marché sur les 4 ans et plus.