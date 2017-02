Bruno Solo sévère avec "Les Anges 9" : "C'est vraiment épouvantable !"

Lundi 6 février 2017 à 18h15, Les Anges de la télé-réalité débarquaient sur NRJ12 pour une neuvième saison encore en tournage à Miami. Une chose est sûre, Bruno Solo n'était pas devant sa télé pour suivre les aventures de Kim Glow et ses amis...

Interrogé ce week-end par nos confrères d'On refait la télé sur RTL alors qu'il venait faire la promotion de sa pièce L'Heureux Élu, le papa de Tom et Angèle s'est lâché en parlant du programme de télé-réalité phare de la 12 : "C'est une des seules choses sur lesquelles je suis un peu autoritaire à la maison avec mes enfants (...) Je leur demande de ne pas regarder et ils sont relativement obéissants là-dessus."

En effet, pour Bruno Solo (52 ans), Les Anges véhiculent de très mauvaises valeurs au jeune public parmi lesquelles la prévalence des "critères physiques et psychologiques, la compétition un peu sordide et la banalité des disputes". Et de poursuivre avec le même agacement : "C'est vraiment épouvantable. Donc je leur demande de ne pas regarder. Et s'ils le font en cachette, je remercie mes enfants pour leur délicatesse. (...) Les candidats ne sont absolument pas dupes de ce qu'ils font, des punchlines qu'ils balancent, des faux conflits qu'ils font naître... Tout le monde manipule tout le monde." Voilà qui est dit.

La pièce L'Heureux Élu, avec Bruno Solo et Yvan le Bolloc'h, se jouera du mercredi 8 au dimanche 26 février au Théâtre de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris.