Bruno Solo, touchant, traverse "une période cruelle"...

De retour sur le petit écran dans la série Un avion sans elle, diffusée sur M6 à partir du 26 mars, Bruno Solo s'est confié sur ce projet. Mais des circonstances familiales difficiles ont rendu ce tournage particulièrement compliqué...

Bruno Solo s'est donc exprimé sur cette série, adaptée du livre de Michel Bussi, dans les pages de Ici Paris (dans les kiosques le 20 mars 2019). Dans la série, l'acteur doit revenir vingt puis quarante ans en arrière. L'occasion pour lui de rendre un hommage au look de son papa. "Un hommage en gardant la barbe très fournie. Pendant que je préparais la série, j'ai eu la douleur de le perdre. J'ai donc eu envie de lui ressembler à travers le look de mon personnage de Jacques Monod. (...) Quand j'ai vu les images, c'était troublant de voir à quel point j'avais l'impression de retrouver mon papa", a-t-il confié.

Et l'acteur, qui s'était montré bouleversé en parlant de la mort de son père pendant une interview en novembre dernier, d'ajouter : "On se ressemblait beaucoup.... Je l'ai perdu il y a cinq mois et je viens d'enterrer ma maman, c'est une période cruelle..." L'ancienne star de Caméra Café a en effet dit adieu à sa mère en février dernier et s'est rendu pour ses obsèques dans le petit village de Saint-Justin, dans les Landes.

Si cette période est difficile, elle est aussi pleine de projets, de quoi lui mettre un peu de baume au coeur. Ainsi, le 16 mars, Bruno Solo est allé à la rencontre des enfants de l'Association de l'enfance handicapée et de l'association Khoutwa lors des Rencontres gastronomiques d'Agadir – l'alliance entre la gastronomie française et marocaine par Jean Colin, le président fondateur.

Thomas Montet