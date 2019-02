Bruno Solo en deuil : Il annonce la mort de sa mère

L'année 2018 avait été difficile pour Bruno Solo, endeuillé par la perte de son papa, et la nouvelle année n'a pas non plus commencé sous les meilleurs auspices puisque sa mère est morte à son tour. Il a lui-même annoncé la nouvelle au micro de Stéphane Bern sur RTL.

Bruno Solo (54 ans) a évoqué avec l'animateur le petit village de Saint-Justin, dans les Landes, qui a marqué son enfance. Il en a profité pour "mettre un tout petit coup de douceur mélancolique dans cette émission" en faisant des confidences bouleversantes. "J'y étais ce week-end parce que j'ai enterré ma maman", a-t-il dévoilé. Et l'ancien acteur de la série culte Caméra Café de poursuivre : "C'était une cérémonie bouleversante mais lumineuse parce que j'étais heureux que ma maman – qui a grandi dans ce village avec ses frères et ses soeurs qui étaient innombrables, elle est issue d'une famille de 12 frères et soeurs – rejoint la terre de son enfance. Je passais beaucoup de mes vacances là-bas seul, avec ma mémé (...) et certains de mes oncles qui habitaient encore là-bas, quasiment tous paysans, agriculteurs. J'ai des souvenirs très forts de ce village. (...) C'était bouleversant de voir ce petit village préservé grâce à l'activité de ces jeunes qui y restent."

Bruno Solo, qui a récemment produit pour le cinéma le film Tout contre elle et qui est prochainement attendu comme acteur dans le téléfilm L'enfant que je n'attendais pas, a ajouté qu'il avait pu compter sur le soutien de son clan pendant l'enterrement. Il s'y est rendu avec sa femme Véronique, et ses deux enfants, Tom et Angèle.

Thomas Montet