Butch Trucks du Allman Brothers Band est mort : Gregg Allman a "le coeur brisé"

Alors que c'est l'état de santé de Gregg Allman qui suscitait l'inquiétude l'été dernier, le mythique rockeur américain, rétabli et paré à publier son nouvel album (Southern Blood, produit par Don Was), est endeuillé : Butch Trucks, son complice de toujours, batteur du groupe The Allman Brothers Band tout au long de ses 45 années d'existence et de ses différents line-ups, est mort. Le musicien, qui était marié, père de quatre enfants et grand-père de quatre petits-enfants, s'est éteint à l'âge de 69 ans mardi 24 janvier 2017 à West Palm Beach, en Floride. "Butch continuera à jouer dans nos coeurs à tout jamais", s'est ému son attaché de presse en révélant la mauvaise nouvelle, demandant à ce que le public respecte le deuil de la famille Trucks et du Allman Brothers Band.

Gregg Allman en a "le coeur brisé" : "J'ai perdu un autre frère et ça fait mal au-delà de ce que les mots peuvent exprimer, a-t-il réagi dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel. Butch et moi, nous nous connaissions depuis l'adolescence et nous avons joué ensemble pendant plus de 45 ans. C'était un homme génial et un batteur génial, il va me manquer pour toujours. Repose en paix, Brother Butch." Un chagrin auquel fait écho celui de Warren Haynes, guitariste de la dernière période du groupe, dissout en 2014 : "Aujourd'hui nous avons perdu un Brother et le monde de la musique a perdu un batteur formidable et novateur, qui fait partie de l'histoire du rock. C'était un véritable honneur de faire de la musique et de partager la vie de Butch pendant plus de vingt-cinq ans. C'est vraiment un triste jour."

Butch Trucks – Claude Hudson Trucks, pour l'état civil – avait intégré The Allman Brothers Band en 1969, trois ans après sa première rencontre avec les frères Allman, à l'initiative de Duane (décédé en 1971 dans un accident de moto) qui voulait, inspiré par Otis Redding et James Brown, doubler le poste de batteur tenu par Jaimoe Johanson : "Jaimoe était vraiment un bon batteur, mais il n'était pas vraiment capable d'apporter la puissance, a expliqué le guitariste Dicky Betts dans un ouvrage consacré au groupe, One Way Out. Il nous fallait Butch, qui avait cette allure et cette force de train de marchandises, ce truc bien costaud et essentiel. Ça se complétait à merveille avec Jaimoe." L'énergie et l'harmonie dégagées sur scène par le Allman Brothers Band, qui compta lors de ses quinze dernières années un neveu de Butch (Dereck Trucks) dans ses rangs, sont ainsi restées dans les annales du rock.

Après la séparation définitive, Butch Trucks avait donné des concerts en son nom et fondé un nouveau groupe, Butch Trucks and the Freight Train Band, qui avait des dates programmées au printemps prochain. Hélas, le batteur aura livré sa dernière performance lors de leur représentation du 6 janvier.