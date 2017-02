C à vous : Babette de Rozières a fait ses adieux !

Depuis 2009, Babette de Rozières est l'une des chefs de l'émission C à vous sur France 5. une belle aventure qui a pris fin lundi 30 janvier.

La femme de 69 ans a en effet servi son dernier repas à Anne-Sophie Lapix, ses chroniqueurs et les invités Samuel Le Bihan, Pascal Demolon et Amir. Après la diffusion d'un magnéto lui rendant hommage avec humour, la grande amie du regretté Emmanuel Maubert a déclaré : "Je suis très agréablement surprise par cet hommage que j'ai eu, après huit ans. Ça me fait quelque chose parce que je ne sais pas si je vais revenir... En tout cas j'aimerais bien, parce que c'est mon métier, la cuisine, avant tout et quel que soit l'engagement que je prends." Une allusion à sa carrière politique.

Babette de Rozières – qui, pour son dernier repas dans le programme, a cuisiné de la chayote, un légume également appelé christophine que l'on trouve dans les Caraïbes notamment – s'est en effet portée candidate aux législatives à Paris, dans la 17e circonscription, sous l'étiquette Les Républicains.

Le lendemain de ces adieux, soit le 31 janvier 2017, la chef déjà conseillère régionale Les Républicains en Île-de-France depuis décembre 2015 a été investie par le parti pour les législatives de 2017.