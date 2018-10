C à vous : Un chroniqueur menacé et insulté porte plainte

L'un des chroniqueurs de C à vous (France 5) est dans la tourmente. Le 27 septembre 2018, l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine était invitée à donner son avis sur la polémique au coeur de laquelle se trouve le rappeur Nick Conrad.

Pour rappel, le chanteur a sorti un single intitulé Pendez-les blancs dans lequel il appelle a tuer des personnes qui ont la peau blanche. "Je rentre dans des crèches, j'tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents", rappe-t-il par exemple. Des paroles qui ont sans surprise fait beaucoup de bruit.

S'il avait mis en avant la violence des mots employ"s et avait précisé qu'il ne le défendait pas, le chroniqueur Samuel Laurent avait ajouté : "Brassens dans les années 60, il faisait scandale. Il était censuré aussi. (...) C'est la question de la liberté de l'art. Et de fait, on la tolère sur des choses plus que d'autres et c'est sans doute des sensibilités qui varient à mesure des époques." Des paroles qui ont fait bondir certains téléspectateurs.

Ses détracteurs se sont donc permis de lui envoyer des flots d'insultes sur Twitter ou l'ont menacé lui mais aussi sa famille. Des attaques auxquelles Samuel Laurent n'a pas tardé à réagir. Le 30 septembre 2018, il a en effet annoncé sa volonté de porter plainte à travers un long message.

"Je viens de signaler cinq ou six menaces directes parmi les milliers de réactions d'insultes reçues suite à la diffusion d'un extrait trompeur de C à vous", a-t-il écrit dans un premier temps. Puis, après avoir justifié ses propos dans l'émission de France 5, il a écrit : "J'irai demain déposer plainte contre les tweets présentant une menace directe envers ma famille ou moi-même. Et je ne laisserai rien passer à cet égard." Pour finir, il a mis en avant la violence qui peut exister sur le réseau social de l'oiseau bleu et se laisse du temps pour savoir s'il compte ou non supprimer son compte.