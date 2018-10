C.J. Fuller : Mort à 22 ans du footballeur américain

Ancien demi offensif des Tigers de Clemson, C.J. Fuller est mort à l'âge de 22 ans. C'est son école qui l'a confirmé ce mercredi 3 octobre 2018. "Nos pensées, prières et plus sincères sympathies vont à la famille de C.J.", a commenté le coach des Tigers, Dabo Swinney. "J'ai connu C.J. il y a longtemps et je l'ai vu grandir au travers des ligues Easley et tout du long de sa scolarité à la Easley High School. Je suis fier de ce qu'il a accompli en tant que tigre de Clemson, et par-dessus tout, de son diplôme. Nos sincères condoléances et nos pensées vont vers sa famille ce soir. Puisse-t-il reposer en paix", a-t-il conclu.

Que ce soit via TMZ ou ESPN qui relaient notamment la triste information, personne ne connaît officiellement la cause du décès. Mais le coroner du Pickens County en Caroline du Sud a assuré au journal The State qu'une autopsie aura lieu et que les résultats devraient tomber entre 6 et 8 semaines. Mais selon des informations de TMZ, il se pourrait que le décès soit lié à une opération du genou subie quelques jours plus tôt. Le jour de sa mort, C.J. venait de commencer ses séances de rééducation. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il a perdu connaissance. Directement conduit à l'hôpital, sa mort y a été prononcée.

Amoureux de football américain, Full avait joué deux saisons aux Tigers de Clemson, prenant part à 43 matchs et offrant 4 touchdowns à son équipe. En janvier 2016, il a été sacré champion NCAA face à Alabama, après avoir perdu contre cette même équipe l'an passé. Le jeune joueur avait débuté la saison 2017, avant de quitter Clemson en février 2018 dans le but d'aller jouer ailleurs. Le mois suivant, il avait été arrêté et était accusé d'avoir volé une personne à l'aide d'une arme à feu, après être entré de force dans un appartement du centre de Clemson.

L'un des anciens partenaires sur le terrain de Fuller, Shaq Lawson (qui évolue aujourd'hui avec les Buffalo Bills) a partagé sa douleur sur Instagram. "Mon frère, je souffre actuellement. Que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Mon frère devait venir me voir demain", écrit-il notamment, visiblement en état de choc devant la terrible annonce.