Camélia Jordana : Sublime sur les Champs-Élysées avec Aya Nakamura

Paris se dispute avec New York, Londres, Milan et d'autres villes le titre de capitale de la planète Mode ! Elle l'arrache grâce aux Galeries Lafayette, qui ont inauguré leur nouveau grand magasin. Camélia Jordana, Ariel Wizman et Aya Nakamura en ont découvert le décor au cours d'une soirée endiablée.

C'est au 60, avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, que les Galeries Lafeyette se sont installées ! Le magasin a célébré son ouverture mercredi soir (27 mars), au cours d'une soirée d'inauguration mémorable. La chanteuse et actrice Camélia Jordana a assisté à l'événement, toute de Fendi vêtue.

Comme la future star du film Curiosa (en salles mercredi 3 avril), Carine Roitfeld, la présentatrice télé Alexandra Golovanoff et le mannequin Caroline de Maigret se sont rendues sur la plus belle avenue du monde pour fêter l'ouverture des nouvelles Galeries Lafayette.

Les anciens ministres Valérie Pécresse (aujourd'hui présidente du conseil régional d'Île-de-France), Jean-François Copé, venu avec son épouse Nadia d'Alincourt et Jean-Pierre Raffarin étaient également de la partie.

La chanteuse Aya Nakamura a animé l'événement, en interprétant les titres de son album Nakamura, certifié double platine.