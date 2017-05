Camilla Parker Bowles sur l'après Diana : "Je ne pouvais plus aller nulle part"

A l'approche son 70e anniversaire, Camilla Parker Bowles s'est confiée à coeur ouvert aux journalistes du Mail on Sunday's. La seconde épouse du Prince Charles a révélé les difficultés qu'elle a rencontré avant d'intégrer la famille royale d'Angleterre, ainsi que la pression des médias et de l'opinion publique.

Douze ans après son mariage avec le Prince de Galles, qui est venu sceller une idylle débutée en 1970, celle qui a succédé à Lady Diana a reconnu qu'à une certaine époque elle ne pouvait plus sortir de chez elle, craignant l'hostilité du public et l'acharnement des médias. "Je ne pouvais plus aller nulle part. C'était affreux. C'était vraiment un moment très déplaisant, que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi", a-t-elle déclaré.

Camilla n'aurait pas survécu sans le soutien de ses enfants Tom et Laura, qu'elle partage avec son premier mari le Brigadier Andrew Parker Bowles, sa soeur Annabel et son frère Mark Shand, ainsi que quelques bons amis. Heureusement depuis, les choses ont fini par rentrer dans l'ordre et elle assure désormais tambours battants les prérogatives que son rôle lui impose. Aujourd'hui, elle répond à près de 200 engagements par an, y compris les séjours à l'étranger de son mari, et accomplit son devoir avec chaleur et bienveillance.

On dit d'elle qu'elle a "l'intelligence du coeur" et qu'elle veille à ce que son époux ne s'épuise pas à vouloir en faire trop. "Il y a des matins où vous pensez tout simplement que vous n'allez pas pouvoir y arriver, mais vous n'avez pas le choix, a-t-elle déclaré à propos de leurs emplois du temps mouvementés. Je crois que c'est l'adrénaline qui nous fait tenir parce qu'à peine s'arrête-t-on que l'on s'écroule."

Mais son Altesse Royale n'est pas du genre à se plaindre. Celle qui se décrit comme résolument optimiste, voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et "préfère rire que pleurer". L'humour est sa meilleure arme et lui permet de prendre les choses avec plus de légèreté. Camilla prend chaque jour comme il vient sans penser au lendemain, y compris lorsqu'il s'agit de sa possible accession au trône - son mari est l'héritier de la reine actuelle Elizabeth II - à laquelle elle assure ne jamais penser.

Coline Chavaroche