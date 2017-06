Camille à coeur ouvert : "J'ai perdu mon père en pleine tournée"

Camille manquait depuis trop longtemps à la scène française et aux nombreux fans de son univers si singulier. Bonne nouvelle, l'artiste française de 39 ans est de retour avec Ouï, un nouvel album encensé par la critique, et elle est la tête d'affiche du festival We Love Green. Elle y évoque sa vie personnelle et les épreuves qu'elle a traversées, comme le décès de son père disparu dans un contexte particulier. "J'ai perdu mon père en pleine tournée, en 2012, alors que j'étais enceinte de mon fils, et la musique m'a aidée à traverser les flammes", confie-t-elle cette semaine à Elle.

Maman d'un garçon de 6 ans et d'une fille de 3 ans, Camille les évoque, notamment l'écoute qu'elle leur apporte au quotidien, sa volonté de ne pas les contraindre à un rythme de vie trop effréné. "Nous cristallisions sur eux nos rythmes sociétaux, mais, moi, j'ai tendance à écouter leur rythme avant de leur imposer le mien. Ils ont beaucoup de nouvelles idées à nous apporter", défend-elle.

Grande amoureuse de Paris mais étouffée par la capitale, Camille a fait le choix de déménager avec sa famille pour souffler et trouver un nouveau confort de vie. Un changement qui colle parfaitement à sa vie non figée. "En bonne Parisienne, je passais à mon temps à dire : 'Paris, j'en ai marre !' Un jour, j'ai eu envie de passer à l'acte. Sur le plan logistique, ça n'était pas très compliqué : avec mon compagnon, qui est aussi musicien [Clément Ducol, qui a coréalisé l'album, NDLR], on a des vides nomades", raconte la chanteuse. Satisfaite de ce déménagement, elle l'a malgré tout vécu "comme un arrachement". "Par son cosmopolitisme et sa possibilité d'y faire des rencontres, Paris est aussi ma terre nourricière", admet-elle. La chanteuse n'a pas fini d'arpenter la capitale, notamment ses scènes, avec la sortie de son nouvel album.

L'intégralité de l'interview de Camille est à retrouver dans Elle en kiosques le 2 juin 2017.