Camille Cerf change de style : L'ex-Miss France devient "brunette" !

Camille Cerf a décidé de changer de tête.

Jeudi 11 octobre 2018, notre ex-Miss France 2015 de 23 ans a dévoilé sur Instagram qu'elle était en pleine transformation dans un salon de coiffure parisien. Fini le joli blond qui était sa marque de fabrique, l'ancienne reine de beauté a décidé de devenir une "brunette" et a dévoilé les différentes étapes de sa métamorphose dans ses stories.

Hier 10 octobre, la BFF d'Iris Mittenaere avait déjà pris la parole pour faire une révélation sur son anatomie face à ses 670 000 abonnés. Après une soirée au musée Grévin pour découvrir la statue de cire du magicien et animateur Éric Antoine, la belle Camille avait lancé une fois dans son lit : "Les amis, je viens d'avoir une révélation. Chez moi il y a très peu de miroirs et ici, à l'hôtel, il y en a un grand. Je viens de me rendre compte que mes fesses, prises une par une, elles sont plus grosses que ma tête." Et d'ajouter en commentaire écrit : "Je décide de prendre cette info et de me laisser un temps de réflexion afin de décider si c'est un truc cool ou un truc pas cool."

Sacrée Camille !