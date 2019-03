Camille Cerf se dénude avec classe pour répondre à ses haters...

Camille Cerf a un message pour ses haters sur les réseaux sociaux.

Aussi incompréhensible que cela puisse paraître, notre ex-Miss France 2015 aussi sublime que sympathique doit de temps à autres affronter des commentaires très déplacés sur sa plastique et sur ses goûts. Lors de ses dernières vacances au soleil avec Iris Mittenaere, certains ont par exemple osé écrire sur sa page qu'elle semblait "grosse" à côté de son amie qui a été Miss France puis Miss Univers 2016.

À lire aussi Justin Bieber retouché pour Calvin Klein : À moitié nu pour répondre aux haters

C'est dans ce contexte que Camille a accepté de participer au clip Sereinement du rappeur Boostee, un titre qui défend les droits des femmes. Dans la vidéo, on retrouve l'ex-reine de beauté dénudée et allongée avec de larges morceaux de tissu rouge cachant les parties les plus intimes de sa silhouette. Côté paroles, on peut entendre : "Tu ne veux pas d'avis sur comment tu t'habilles, tu te maquilles fais ta vie sans aucun vis-à-vis. Dès le départ t'as posé les bases, les mecs sont tes amis, tu refuses même d'avouer que leurs insanités t'abîment. (...) Dans le métro, dans la rue, tu te fais insulter en douce, on ne pourra jamais imaginer ce que les femmes endossent."

Une séquence à découvrir dès à présent ci-dessous :