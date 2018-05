Camille Cerf (The Island) : Douleurs, manque de force... L'ex-Miss au plus mal

L'aventure The Island Célébrités (M6) est loin d'être simple pour Camille Cerf. Pour commencer, Mike Horn l'a laissée seule sur une île avec sa cadreuse Sefora. Miss France 2015 a ensuite eu bien du mal à supporter la pluie qui s'est abattue sur l'île ou encore la perte de sa machette. Et, comme si ça ne suffisait pas, elle a eu une infection urinaire comme on a pu le découvrir dans l'épisode diffusé ce mardi 29 mai 2018.

"Je me sens faible. J'ai l'impression que mon coeur bat fort et que ma tête est serrée. Je ne me suis jamais sentie aussi faible de toute ma vie. Je crois que j'ai une infection urinaire. J'ai mal dans la vessie et mon pipi sent vraiment mauvais", a-t-elle confié à la camerawoman. Cette dernière a donc alerté les secours qui sont rapidement arrivés sur place. Fort heureusement, sa tension et ses constantes étaient bonnes. Les médecins lui ont tout de même prescrit des antibiotiques et lui ont demandé de boire au moins 2 litres d'eau afin qu'elle se remette vite sur pied. Car si l'infection touchait les reins, cela pouvait devenir dangereux.

Au moindre doute, Camille Cerf aurait donc été évacuée de l'île. Une situation qu'elle aurait vécue comme un échec. La belle blonde souhaitait en effet tenir jusqu'au bout pour faire honneur à ses proches, notamment à son papa décédé alors qu'elle avait à peine 18 ans. "Je me dis qu'en survie, les bas sont très bas, donc les hauts doivent être très hauts. Pour vivre ces hauts complètement, il ne faut pas que je me laisse abattre. En plus, tous mes proches croient en moi. Je ne veux pas les décevoir. Et particulièrement, j'ai un de mes proches avec moi tout le temps, c'est mon papa. Et je me dis qu'il n'aurait pas voulu que j'abandonne. Il s'est battu contre sa maladie, le cancer, jusqu'au bout. Et je n'ai pas envie de lui montrer que, sur cette île, j'ai abandonné. Donc c'est mon devoir d'aller au bout", a-t-elle confié durant l'épisode du 22 mai 2018.